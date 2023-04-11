Артемий Панарин признан второй звездой матча с «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 2:1 – по буллитам).

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой матча признан канадский голкипер гостей Девон Леви, совершивший по ходу матча 26 сейвов.

Второй звездой стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, записавший на свой счёт две заброшенные шайбы. Третья звезда — американский форвард гостей Кейси Миттельштадт, в активе которого заброшенная шайба и реализованный победный буллит.