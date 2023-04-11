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Эрик Карлссон стал первым защитником в XXI веке, набравшим 100 очков в сезоне НХЛ

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:6).

32-летний хоккеист набрал свои 99-е и 100-е очки в нынешнем сезоне. Карлссон стал первым защитником в XXI веке, добравшимся до отметки в 100 результативных баллов. На это шведу понадобилось 80 матчей.

Предыдущим наивысшим достижением в XXI веке был результат Романа Йози из «Нэшвилл Предаторз». В сезоне-2021/2022 швейцарец записал на свой счёт 96 (23+73) очков в 80 встречах.

Напомним, в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1).