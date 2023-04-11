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Эрик Карлссон стал первым защитником в XXI веке, набравшим 100 очков в сезоне НХЛ

Эрик Карлссон стал первым защитником в XXI веке, набравшим 100 очков в сезоне НХЛ
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Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:6).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карлссон (Петерсон, Кутюр) – 00:20 (5x5)   1:1 Дюбуа (Шайфли, Элерс) – 01:11 (5x4)   2:1 Лаури (Нидеррайтер, Шмидт) – 07:14 (5x5)   3:1 Коннор (Демело, Моррисси) – 14:26 (5x5)   4:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури) – 40:16 (5x5)   4:2 Карлссон (Гертл) – 43:42 (5x4)   5:2 Моррисси (Демело, Эпплтон) – 45:48 (5x5)   6:2 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 47:35 (5x4)

32-летний хоккеист набрал свои 99-е и 100-е очки в нынешнем сезоне. Карлссон стал первым защитником в XXI веке, добравшимся до отметки в 100 результативных баллов. На это шведу понадобилось 80 матчей.

Предыдущим наивысшим достижением в XXI веке был результат Романа Йози из «Нэшвилл Предаторз». В сезоне-2021/2022 швейцарец записал на свой счёт 96 (23+73) очков в 80 встречах.

Напомним, в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1).

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