Квартальнов прокомментировал назначение на пост тренера сборной Беларуси и «Динамо» Минск

Дмитрий Квартальнов прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Беларуси и минского «Динамо». Кроме того, российский специалист поделился планами на ближайшее время.

«Насколько было важно получить оба поста главного тренера — в «Динамо» и сборной Беларуси? Конечно, я рассматривал это предложение комплексно. Мне хотелось возглавить не только «Динамо», но и национальную команду. Для меня очень интересно выйти на международный уровень в качестве главного тренера сборной. И здорово, что совсем скоро мне такая возможность представится: в мае у нас будет целое турне с большим количеством матчей со сборной России.

Безусловно, я очень рад возглавить сборную — это шаг вперёд. Понятно, что сейчас выступление на международной арене для сборной Беларуси, как и для российской команды, ограничено. Но всё равно это рано или поздно закончится. И тогда на международную арену вернётся сильная, конкурентоспособная сборная Беларуси. Уверен, что мы поработаем очень плодотворно.

В «Динамо» и национальной команде в последние годы делается акцент на развитии молодых белорусских игроков? В каждой команде, в которой я работал, нам удавалось открывать новые лица для мирового хоккея. Эти ребята по сей день на слуху и являются лидерами своих клубов в НХЛ и КХЛ. Взращивать молодых хоккеистов для меня не ново. А в сборной Беларуси и «Динамо» мы ещё больше внимания будем уделять тому, чтобы молодые белорусы развивались и получали возможность сыграть в главной команде. Я сам понимаю, что для многих мальчишек сыграть за сборную значит очень много. Думаю, что мы продолжим двигаться в данном направлении и даже ещё больше углубимся в этот процесс.

Минск — прекрасный город. Я с удовольствием всегда приезжал в столицу Беларуси. И самое главное, что тут есть все условия для работы. Думаю, что многие клубы и сборные могут позавидовать нашей команде в этом. Нет никаких ограничений в плане развития и подготовки хоккеистов. Конечно, я не работал уже год. Но думаю, что через пару дней тренировок войду в тонус», — приводит слова Квартальнова пресс-служба ФХБ.

Напомним, сегодня, 11 апреля, стало известно, что специалист подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Кроме того, Квартальнов стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею.

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