The Athletic: было бы неплохо увидеть, как Овечкин получает свой последний шанс на Кубок

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Макиндо составили традиционный рейтинг силы команд НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» в нём занял 25-е место. Кроме того, журналисты наградили каждую команду «трофеями», которые лучше всего, по их мнению, описывают сезон и состояние клуба. «Столичные» получили «Награду Фила Хаусли» как команда, которая совершила падение в турнирной таблице.

«Награда Фила Хаусли: команда, которая падает с самой большой скалы — в честь «Баффало Сэйбрз» сезона-2018/2019.

К 11 февраля, когда «Кэпиталз» победили «Бостон Брюинз» (!) со счётом 2:1, команда проиграла в основное время лишь 20 матчей из 54 и имела 56-процентный шанс на выход в плей-офф. Вы знаете, что произошло дальше — «Вашингтон» потерпел 15 поражений в основное время в 24 встречах и в мгновение ока перешёл от надежды на плей-офф к надежде на драфт-лотерею. Просто отвратительный сезон. Возможно, было бы неплохо увидеть, как Алекс Овечкин и компания получают свой последний шанс в плей-офф, прежде чем сосредоточиться на постоянной погоне за рекордом Уэйна Гретцки, но похоже, что этого не случится», — говорится в сообщении.

Отметим, что в сезоне-2018/2019 «Баффало» под руководством Хаусли одержал 10 побед подряд, а после провалился и по итогу занял лишь 13-е из 16 мест в Восточной конференции.