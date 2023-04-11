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Журналистка ESPN описала сезон «Вашингтона» одним словом

Журналистка ESPN описала сезон «Вашингтона» одним словом
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Журналистка ESPN Кристен Шилтон описала сезон «Вашингтон Кэпиталз» одним словом. Кроме того, североамериканская обозревательница поделилась мыслями о неудачном для столичной команды регулярном чемпионате.

«Одно слово: неожиданный. «Вашингтон» прошёл путь от того, чтобы по максимуму использовать свои угасающие шансы на Кубок в качестве претендента, до наблюдения за тем, как Алекс Овечкин бьёт исторические рекорды НХЛ, и, наконец, к падению настолько сильному, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан решил отдать игроков в дедлайн, а не приобрести. Кто предвидел такой поворот? «Кэпиталз», кажется, движутся в новом направлении, которое определилось быстрее, чем мы ожидали», — приводит слова Шилтон ESPN.

Напомним, «Вашингтон» не смог пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

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