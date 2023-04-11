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«Вашингтон» одержал лишь вторую победу без Овечкина в составе за последние два сезона

«Вашингтон» одержал лишь вторую победу без Овечкина в составе за последние два сезона
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу в 13 матчах без российского нападающего Александра Овечкина за последние два сезона, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере». В ночь с 10 на 11 апреля «столичные» переиграли «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Строум (Карлсон) – 00:36 (5x5)   2:0 Сандин (Смит, Бекстрём) – 01:03 (5x5)   3:0 Смит (Фехервари) – 13:13 (5x5)   3:1 Фэшинг (Клаттербак, Добсон) – 54:52 (5x5)   4:1 Уилсон – 55:44 (en)   4:2 Сизикас (Хорват, Ахо) – 56:43 (6x5)   5:2 Строум (Шири, Уилсон) – 58:50 (en)

С начала сезона-2021/2022 и до встречи с «островитянами» «Вашингтон» провёл 12 матчей без своего капитана. «Столичные» смогли одержать лишь одну победу, а последние 10 матчей и вовсе проиграли. Матч с «Айлендерс» стал 13-м без Овечкина за этот период и лишь вторым победным.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

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