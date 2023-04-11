«Вашингтон» одержал лишь вторую победу без Овечкина в составе за последние два сезона

«Вашингтон Кэпиталз» одержал вторую победу в 13 матчах без российского нападающего Александра Овечкина за последние два сезона, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере». В ночь с 10 на 11 апреля «столичные» переиграли «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

С начала сезона-2021/2022 и до встречи с «островитянами» «Вашингтон» провёл 12 матчей без своего капитана. «Столичные» смогли одержать лишь одну победу, а последние 10 матчей и вовсе проиграли. Матч с «Айлендерс» стал 13-м без Овечкина за этот период и лишь вторым победным.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.