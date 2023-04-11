Главный тренер «Лады» Белов ответил на вопрос о конкурентоспособности клуба в КХЛ

Главный тренер «Лады», экс-тренер сборной России, «Ак Барса», «Динамо» и «Витязя» Валерий Белов рассказал о причинах вылета тольяттинцев в первом раунде плей-офф ВХЛ и ответил на вопрос о конкурентоспособности команды в КХЛ.

«Этот сезон стал для команды экспериментальным и переходным. Летом произошли трансферы в КХЛ практически всех лидеров «Лады» — Белозёрова, Назарова, Проскурякова, Стальнова, Денежкина, никто в ВХЛ такую большую группу мастеров для КХЛ не подготовил и не отдал. Также отпустили в «Авангард» тренера Уваева.

Это наслоилось на то, что в последние годы потеряли и самую талантливую молодёжь — Савикова, Свечкова, Кизимова, Костенко. В таких условиях создавали команду заново — процентов на 80–90 с новыми игроками. В сезоне были эффектные матчи, большое внимание уделили атаке, болельщики одобрили наш стиль. Да, в плане результата удовлетворения нет. Но определённый задел под КХЛ сделан, есть группа игроков, с которой готовы сделать шаг наверх.

«Лада» может быть конкурентоспособной на уровне КХЛ? Уровень КХЛ высокий, но в ряде матчей чемпионата ВХЛ мы доказывали, что способны на него выходить, в нашей лиге тоже отнюдь не любительский хоккей. А такие команды, как «Югра», «Рубин» или «Химик», не были бы статистами в КХЛ. О плотности ВХЛ говорит тот факт, что победитель чемпионатов последних лет «Югра» тоже вылетела в первом круге.

Кстати, буквально вчера общались с Зинэтулой Билялетдиновым, которому много лет помогал в сборной России и «Ак Барсе», поздравил Зинэтулу Хайдяровича с выходом в финал Кубка Гагарина. Он поинтересовался нашими планами, ждёт встречи с «Ладой» в КХЛ», — приводит слова Белова Russia-Hockey.ru.

Ранее генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв объяснил, почему тольяттинский клуб должен играть в КХЛ.