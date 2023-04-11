«Команде был необходим системный тренер». Гимаев — о назначении Квартальнова в «Динамо» Мн
Поделиться
Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев оценил назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера минского «Динамо».
«Это отличное подписание для обеих сторон. Команде был необходим системный тренер, и она его получила. Вудкрофт дал минчанам всё, что мог, но он уже достиг своего потолка. С Квартальновым появится гораздо больше возможностей, чтобы двигаться вперёд», – сказал Гимаев в интервью «БИЗНЕС Online».
Минчане в текущем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф «зубры» уступили СКА 2-4 в первом раунде.
Напомним, сегодня, 11 апреля, стало известно, что специалист подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Кроме того, Квартальнов стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2023
-
19:00
-
18:47
-
18:33
-
18:22
-
17:47
-
17:41
-
17:29
-
17:17
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
16:21
-
16:09
-
15:55
-
15:44
-
15:32
-
15:18
-
15:10
-
14:56
-
14:46
-
14:35
-
14:02
-
13:53
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:18
-
13:15
-
13:05
-
12:43
-
12:38
-
12:36
-
12:28
-
12:27
-
12:20
Партнерский контент