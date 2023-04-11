«Команде был необходим системный тренер». Гимаев — о назначении Квартальнова в «Динамо» Мн

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев оценил назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера минского «Динамо».

«Это отличное подписание для обеих сторон. Команде был необходим системный тренер, и она его получила. Вудкрофт дал минчанам всё, что мог, но он уже достиг своего потолка. С Квартальновым появится гораздо больше возможностей, чтобы двигаться вперёд», – сказал Гимаев в интервью «БИЗНЕС Online».

Минчане в текущем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф «зубры» уступили СКА 2-4 в первом раунде.

Напомним, сегодня, 11 апреля, стало известно, что специалист подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Кроме того, Квартальнов стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею.