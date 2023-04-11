Нападающий ЦСКА Плотников вошёл в топ-10 самых результативных игроков в Кубке Гагарина

Форвард ЦСКА Сергей Плотников отдал голевую передачу в матче со СКА (7:3) и вошёл в топ-10 самых результативных игроков в истории розыгрышей Кубка Гагарина, обойдя Джастина Азеведу (72 очка), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Лучшие бомбардиры в истории плей-офф КХЛ:
1. Сергей Мозякин – 172 очка.
2. Данис Зарипов – 128.
3. Вадим Шипачёв – 122.
4. Александр Радулов – 104.
5. Никита Гусев – 96.
6. Ян Коварж – 91.
7. Патрик Торесен – 89.
8. Александр Попов – 76.
9. Линус Умарк – 76.
10. Сергей Плотников – 73.
На счету 32-летнего нападающего в текущем розыгрыше Кубка Гагарина 8 (4+4) очков в 19 встречах.
Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 12 апреля в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск.
- 11 апреля 2023
-
21:44
-
21:33
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:41
-
20:30
-
20:17
-
20:00
-
19:47
-
19:35
-
19:19
-
19:00
-
18:47
-
18:33
-
18:22
-
17:47
-
17:41
-
17:29
-
17:17
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
16:21
-
16:09
-
15:55
-
15:44
-
15:32
-
15:18
-
15:10
-
14:56
-
14:46
-
14:35
-
14:02
-
13:53