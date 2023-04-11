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Нападающий ЦСКА Плотников вошёл в топ-10 самых результативных игроков в Кубке Гагарина

Форвард ЦСКА Сергей Плотников отдал голевую передачу в матче со СКА (7:3) и вошёл в топ-10 самых результативных игроков в истории розыгрышей Кубка Гагарина, обойдя Джастина Азеведу (72 очка), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Лучшие бомбардиры в истории плей-офф КХЛ:

1. Сергей Мозякин – 172 очка.

2. Данис Зарипов – 128.

3. Вадим Шипачёв – 122.

4. Александр Радулов – 104.

5. Никита Гусев – 96.

6. Ян Коварж – 91.

7. Патрик Торесен – 89.

8. Александр Попов – 76.

9. Линус Умарк – 76.

10. Сергей Плотников – 73.

На счету 32-летнего нападающего в текущем розыгрыше Кубка Гагарина 8 (4+4) очков в 19 встречах.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 12 апреля в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск.