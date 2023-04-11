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Нападающий ЦСКА Плотников вошёл в топ-10 самых результативных игроков в Кубке Гагарина

Нападающий ЦСКА Плотников вошёл в топ-10 самых результативных игроков в Кубке Гагарина
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Форвард ЦСКА Сергей Плотников отдал голевую передачу в матче со СКА (7:3) и вошёл в топ-10 самых результативных игроков в истории розыгрышей Кубка Гагарина, обойдя Джастина Азеведу (72 очка), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Лучшие бомбардиры в истории плей-офф КХЛ:
1. Сергей Мозякин – 172 очка.
2. Данис Зарипов – 128.
3. Вадим Шипачёв – 122.
4. Александр Радулов – 104.
5. Никита Гусев – 96.
6. Ян Коварж – 91.
7. Патрик Торесен – 89.
8. Александр Попов – 76.
9. Линус Умарк – 76.
10. Сергей Плотников – 73.

На счету 32-летнего нападающего в текущем розыгрыше Кубка Гагарина 8 (4+4) очков в 19 встречах.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 12 апреля в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск.

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