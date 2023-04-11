Фетисов: я поддерживаю политику своего государства и из-за санкций не могу никуда поехать

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о санкциях, введённых против него.
«Сегодня я как олимпийский чемпион, как хоккеист, введённый в Зал славы хоккея в Торонто, не могу никуда поехать. Потому что я попал под санкции из-за того, что поддерживаю политику своего государства. Я не могу общаться с зарубежными коллегами как парламентарий, избранный своим народом. Чтобы доносить нашу позицию.
И ещё я посол ООН, которая существует для нахождения взаимопонимания между людьми, по пяти программам защиты экологии, природы и спорта. Это же общечеловеческая деятельность ради наших детей и внуков, которую я тоже не могу вести. Получается, что эти инструменты сегодня не работают. Очень странная ситуация, особенно через призму истории», — цитирует Фетисова «Московский комсомолец».
Ранее Фетисов назвал, кто может возглавить сборную России по хоккею.
- 11 апреля 2023
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