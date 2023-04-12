Видео: 39-й гол Кузьменко за «Ванкувер» в сезоне-2022/2023

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

На 17-й минуте вторую шайбу в составе «косаток» забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, реализовав выход «один в ноль» после великолепного паса Акито Хиросе под синюю линию. Эта шайба стала уже 39-й для россиянина в текущей регулярке.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола Кузьменко.

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В текущем сезоне на счету Кузьменко 72 (39+33) очка в 80 матчах в составе «Ванкувера». Тем не менее это не помогло «Кэнакс» пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.