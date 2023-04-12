Видео: 39-й гол Кузьменко за «Ванкувер» в сезоне-2022/2023
Поделиться
В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.
На 17-й минуте вторую шайбу в составе «косаток» забросил российский нападающий Андрей Кузьменко, реализовав выход «один в ноль» после великолепного паса Акито Хиросе под синюю линию. Эта шайба стала уже 39-й для россиянина в текущей регулярке.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола Кузьменко.
В текущем сезоне на счету Кузьменко 72 (39+33) очка в 80 матчах в составе «Ванкувера». Тем не менее это не помогло «Кэнакс» пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
09:51
-
09:30
-
09:08
-
08:46
-
08:32
-
08:16
-
08:00
-
07:35
-
07:31
-
07:24
-
07:24
-
07:09
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
05:46
-
05:29
-
05:21
-
04:52
-
04:46
-
04:46
-
04:41
-
04:30
- 11 апреля 2023
-
23:35
-
23:21
-
23:00
-
22:32
-
22:17
-
22:03
-
21:44
-
21:33
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:41
Партнерский контент