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Тренер «Миннесоты» предложил рулевому «Джетс» выяснить отношения после драки Ривза и Лаури

Тренер «Миннесоты» предложил рулевому «Джетс» выяснить отношения после драки Ривза и Лаури
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Этой ночью в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Концовка встречи запомнилась целым рядом потасовок, которые изначально спровоцировал форвард «дикарей» Райан Хартман, который ещё в середине периода отправил в раздевалку Николая Элерса, а в концовке встречи устроил заварушку возле ворот «Джетс». А закончилось всё ожесточённым кулачным поединком между тафгаем «Миннесоты» Райаном Ривзом и нападающим гостей Адамом Лаури.

Сразу после драки Ривза и Лаури главный тренер «Джетс» Рик Боунесс начал предъявлять претензии скамейке хозяев за недисциплинированное поведение игроков «Уайлд», после чего наставник «Миннесоты» Дин Эвасон характерным жестом пригласил своего визави выяснить отношения.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео этого эпизода:

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Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф. «Виннипег» добился этого права именно в этом матче.

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