Тренер «Миннесоты» предложил рулевому «Джетс» выяснить отношения после драки Ривза и Лаури

Этой ночью в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

Концовка встречи запомнилась целым рядом потасовок, которые изначально спровоцировал форвард «дикарей» Райан Хартман, который ещё в середине периода отправил в раздевалку Николая Элерса, а в концовке встречи устроил заварушку возле ворот «Джетс». А закончилось всё ожесточённым кулачным поединком между тафгаем «Миннесоты» Райаном Ривзом и нападающим гостей Адамом Лаури.

Сразу после драки Ривза и Лаури главный тренер «Джетс» Рик Боунесс начал предъявлять претензии скамейке хозяев за недисциплинированное поведение игроков «Уайлд», после чего наставник «Миннесоты» Дин Эвасон характерным жестом пригласил своего визави выяснить отношения.

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Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф. «Виннипег» добился этого права именно в этом матче.