Квартальнов ответил на вопрос, поможет ли отсутствие лимита на легионеров в «Динамо» Мн

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, как будет проходить комплектование команды к следующему сезону, а также отметил работу предыдущего наставника «зубров» канадца Крэйга Вудкрофта.
«Нет лимита? Конечно, здесь есть позитивные моменты. Мы понимаем свои возможности и должны взять тех ребят, которые подходят нам по духу. Понять и объяснить им, чего мы хотим и какими будут требования. Крэйг провёл хорошую работу, мне его стиль знаком, мы как тренеры пересекались в лиге. Ставку сделаем на белорусов, будем готовить и развивать местных ребят», — сказал Квартальнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, о назначении Дмитрия Квартальнова на обе должности стало известно вчера, 11 апреля. Последним местом работы специалиста был казанский «Ак Барс».
- 12 апреля 2023
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