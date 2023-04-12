Крикунов: многие яркие игроки КХЛ радуют болельщиков, потому что Квартальнов в них верил

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера минского «Динамо».

«Квартальнов способен зарядить команду эмоциями и привнести в её игру порядок. К тому же он наверняка будет доверять молодёжи. Дмитрий любит работать с молодыми игроками, если видит потенциал. Многие яркие игроки КХЛ сейчас радуют болельщиков, благодаря тому что в своё время Квартальнов в них верил в Новосибирске, Ярославле, Казани. А в плане результатов он способен сделать шаг вперёд с Минском и добиться от него прогресса, чтобы клуб уже прошёл как минимум дальше первого раунда плей-офф», — цитируют Крикунова «Известия».

Напомним, накануне, 11 апреля, стало известно, что Квартальнов подписал однолетнее соглашение с минским «Динамо». Кроме того, специалист стал главным тренером сборной Беларуси по хоккею.