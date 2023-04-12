Слова Ротенберга Фёдорову на рукопожатии после серии СКА — ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.

На послематчевом рукопожатии главный тренер СКА Роман Ротенберг обратился к главному тренеру ЦСКА Сергею Фёдорову и заявил: «Удачи. Спасибо за серию, прекрасный хоккей».

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Напомним, ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. Последний раз СКА обыгрывал ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина в 2015 году со счётом 4-3.



Первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля.