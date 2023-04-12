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Максим Сушинский: ЦСКА — большие молодцы. Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина

Максим Сушинский: ЦСКА — большие молодцы. Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина
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Бывший игрок сборной России Максим Сушинский подвёл итог серии СКА — ЦСКА (2-4).

«Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина. Мне непонятно, почему лучшие игроки, которые тащили команду весь сезон, не играют против ЦСКА. Кому забивать-то у питерцев? Придумали какие-то глупые ситуации — просто бред какой-то. ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей — большие молодцы! Очень сплочённый и дисциплинированный коллектив. Несмотря ни на что, идут по своей дороге, одним своим составом. А у питерцев многие игроки даже дальше первого раунда плей-офф ещё не проходили», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, СКА в шестой раз подряд уступает ЦСКА в рамках финала Западной конференции плей-офф. Последний раз СКА обыгрывал ЦСКА в полуфинале в 2015 году со счётом 4-3.

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