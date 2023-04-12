«У нас молодая команда, у нас всё впереди». Ротенберг — после вылета СКА из Кубка Гагарина
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (0:3, 2-4 в серии) и вылет петербуржцев из Кубка Гагарина.
«Классный хоккей, очень высокий уровень, такие игры нам нужны. У нас молодая команда, у нас всё впереди. ЦСКА – очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках. Наши ребята учатся, мы вернёмся сильнее, подкрутим детали. Много было травм, все наши замены – вынужденные. Капитан играл с серьёзной травмой на уколах», — сказал Ротенберг в эфире КХЛ ТВ.
Напомним, СКА в шестой раз подряд уступает ЦСКА в рамках финала Западной конференции плей-офф. Последний раз СКА обыгрывал ЦСКА в полуфинале в 2015 году со счётом 4-3.
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