Ротенберг прокомментировал поражение в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции с ЦСКА (0:3, 2-4 в серии) и вылет петербуржцев из Кубка Гагарина.

«Отличная боевая игра от ножа. Обе команды играли с огоньком. Отличная атмосфера, полные трибуны, такой хоккей нам нужен. Мы вышли только побеждать, но неудачное начало… Потом пытались забить. Соперник здорово сыграл в обороне и не дам нам это сделать. Сильный соперник. Поздравляю ЦСКА с выходом в финал.

У нас молодая команда, многие ребята до этого не играли в финалах. Ребята-лидеры команды: 2001 год рождения, 2002 год рождения. У нас всё впереди. Мы усилим команду. Мы будем сильнее. У нас получился отличный сезон. Да, мы хотели выиграть Кубок Гагарина, но выиграли Кубок Континента. У нас два финала конференции подряд. Мы будем стремиться сделать шаг в следующем сезоне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.