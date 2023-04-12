Нападающий ЦСКА Окулов: моя жена — самый большой критик

Нападающий ЦСКА Константин Окулов после победы над СКА (3:0, 4-2 в серии) назвал ключевой момент в сегодняшнем матче и рассказал о поддержке со стороны своей супруги.

«Ключевой момент матча? Мы вовремя и быстро забили гол, грамотно среагировали на него. Не стали удерживать счёт, играли грамотно и напористо. Это принесло плоды, и мы в каждом периоде забили по своему голику, довели дело до победы.

Моя жена — самый большой критик. Но она всегда меня поддерживала. А если игра не идёт, то лучше перетерпеть и успокоиться. Если не идёт, то не идёт, и ничего ты тут не сделаешь. Хорошо, что наконец‑то голы пришли, и дальше они уже не уйдут. Мы ничего не меняли в своей игре. Ничего тут не выдумаешь. Надо помогать команде, делать простые вещи. Партнёры где‑то помогли, и мы вытерпели.

Жена что говорит, ругается? Да, и прикалывается. Но всё в шутку. Просто она очень сильно переживает. И поддерживает, особенно когда у меня не получается. Дома меня ждёт надёжный тыл, особенно когда дела не идут как надо.

Хорошо, что где‑то получается. Появились свои моменты. Удалось их реализовать. А вот раньше или хромала реализация, или не хватало хладнокровия. Но наконец‑то меня прорвало», — цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.

28-летний форвард в плей-офф сыграл 20 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков.