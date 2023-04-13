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Хет-трик Задорова в матче с «Шаркс» — первый в его профессиональной карьере

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Хет-триком в составе «Флэймз» отметился российский защитник Никита Задоров, один раз отличившись во втором периоде и дважды в третьем.

Этот хет-трик стал первым для Задорова в карьере. Ранее он выступал за такие команды, как «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сэйбрз».

Этот матч стал последним для «Калгари» в сезоне-2022/2023. Команда Дэррила Саттера не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

В текущем сезоне Задоров сыграл во всех 82 матчах «Калгари», набрав 21 (14+7) очко при показателе полезности «+11» и среднем игровом времени 18.41.