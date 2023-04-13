Овечкин и Малкин впервые за 17 лет вместе не примут участия в розыгрыше плей-офф НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» не удалось выйти в плей-офф НХЛ. За 81 матч регулярного сезона команда набрала 90 очков и за матч до конца регулярного сезона потеряла шансы на выход в плей-офф.

Случилось это после того, как «Нью-Йорк Айлендерс» сегодня, 13 апреля, переиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:2. «Питтсбург» устраивало только поражение «островитян» в основное время и своя победа в игре с «Коламбус Блю Джекетс» в основное время, чтобы пройти в стадию плей-офф.

Таким образом, впервые с 2006 года и Александр Овечкин, и Евгений Малкин не выступят в розыгрыше плей-офф.

Напомним, «Вашингтон» лишился шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли ещё восемь дней назад.

Регулярный чемпионат НХЛ завершается 15 апреля.