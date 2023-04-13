Григоренко — лучший нападающий финалов конференций по версии КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков финалов конференций текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

Лучшим голкипером впервые в карьере признан Адам Рейдеборн (ЦСКА), на счету которого четыре победы в шести играх. Из 194 бросков (32,3 в среднем за игру), нанесённых по его воротам, он отразил 94,85%. Коэффициент надёжности составил 1,50. В двух матчах серии швед оставил свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником также впервые в карьере признан Дмитрий Юдин («Ак Барс»), набравший четыре (2+2) очка в пяти играх с «Авангардом». Две заброшенные им шайбы стали первыми для 27-летнего защитника за время выступления в плей-офф КХЛ. Также он выполнил четыре силовых приёма и восемь заблокированных бросков.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Михаил Григоренко (ЦСКА), на счету которого семь (3+4) очков в шести встречах со СКА. В пятой игре серии Григоренко оформил хет-трик. Также на счету форварда один блокированный бросок и четыре отбора шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Никита Евсеев («Ак Барс»), набравший два (1+1) очка в четырёх играх финала Востока. Он не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». В третьем матче серии с «Авангардом» 18-летний Евсеев забросил свою первую шайбу в плей-офф КХЛ и стал, таким образом, самым молодым автором гола казанцев в Кубках Гагарина. На его счету также два заблокированных броска.