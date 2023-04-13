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Главный тренер «Монреаля»: в НХЛ нужно цепляться за каждую игру

Главный тренер «Монреаля»: в НХЛ нужно цепляться за каждую игру
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл этой ночью.

«Потрясающая атмосфера была сегодня вечером, атмосфера плей-офф. Такая атмосфера заставляет тебя хотеть быть частью плей-офф. Очевидно, что не в этом году, но каждая игра — это что-то, за что нужно цепляться», — приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.

«Монреаль», которому осталось провести один матч в регулярном чемпионате, идёт последним в Атлантическом дивизионе и уже давно лишился шансов на попадание в плей-офф. «Айлендерс» именно благодаря этой победе стали последним из 16 участников борьбы за Кубок Стэнли текущего сезона.

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