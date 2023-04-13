Есмантович прокомментировал высказывание Ротенберга о закрытии «чемпионского окна» ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает эмоциональным заявление главного тренера СКА Романа Ротенберга о закрытии «чемпионского окна» столичных армейцев.

«Вопрос немного глубокий и тонкий… чтобы никого здесь не зацепить. ЦСКА опирается в своих действиях не на систему игры, а на философию. Можно 30 раз бросить и не забить ни одного гола. Можно два раза бросить и забить. Если кто-то глубоко в этом разбирается, идёт с хоккеистом в пятилетнем цикле до цикла, когда он попадает в команду мастеров, то это не система как таковая — это философия игры. Мы приняли эстафетную палочку от наших заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионов и стараемся её нести с честью и достоинством.

Удивило заявление Ротенберга о закрытии у ЦСКА «чемпионского окна»? Да нет, ничего не удивило. Человек давал пресс-конференцию, немножко, наверное, был эмоционален. Я не реагирую и даже не комментирую», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.