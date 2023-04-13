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Выход ЦСКА в финал не гарантировал Сергею Фёдорову новый контракт главного тренера

Выход ЦСКА в финал не гарантировал Сергею Фёдорову новый контракт главного тренера
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что пока рано делать прогнозы относительно будущего главного тренера Сергея Фёдорова в армейском клубе, несмотря на выход команды в финал Кубка Гагарина.

«Заканчивается действующий контракт Сергея Фёдорова? Приоритет при назначении главного тренера в ЦСКА — у наблюдательного совета. Только наблюдательный совет принимает решение о продлении или расторжении контрактов главных тренеров. Так, как было с моим контрактом, который был подписан недавно. Это решает совет директоров — наблюдательный совет. Наблюдательный совет состоится после сезона. Он обсудит, как сыграли, какое место, — и только после этого будет принято решение.

Что жду от финала с «Ак Барсом»? Ждём бескомпромиссную борьбу, зрелищную игру, полные стадионы и хорошую хоккейную историю.

Фактор Радулова? Какой тут фактор… Фактор Шипачёва, фактор Войнова, не хотелось бы на личности переходить. У каждого своя судьба, свой путь. Александр сегодня в «Ак Барсе», это его выбор. Мы, так скажем, на это не реагируем», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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