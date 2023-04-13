Глава «Авангарда»: этот сезон КХЛ самый интересный за моё время в хоккее
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов оценил текущий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а также заявил, что пока не время обсуждать кандидатуры генменеджера и главного тренера команды на следующий сезон.
«Для меня этот сезон в КХЛ самый интересный за моё время в хоккее. Когда ждать новостей по генменеджеру и тренеру? Давайте немного подождём, сегодня мы говорим о лиге, а не об «Авангарде», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, сегодня, 13 апреля 2023 года, совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил состав участников следующего сезона. Также лига планирует внедрить перекрёстный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина — 2024.
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