В КХЛ сообщили о привлечении Рене Фазеля к решению проблем с судейством матчей лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига будет привлекать бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля для решения проблем с судейством.

«Слова Крылова о судействе? Есть идеи, как доработать взаимодействие главного арбитра с клубами, с советом директоров, с лигой. Мы это будем ещё дорабатывать. Такого пункта по судейству не было, но он обратил на это внимание. Крылов хочет, чтобы было больше новых судей. Мы будем прорабатывать этот вопрос.

Может ли помочь Фазель? Конечно, мы будем его привлекать. Сегодня было озвучено, что Фазель может помогать в плане судейства. Было поручение обсудить с клубами, кого они хотят видеть в комитете, кому они доверяют», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.