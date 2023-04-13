Каменский — о перекрёстном плей-офф: хотим видеть похожие серии, как СКА — ЦСКА в финале

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский рассказал о введении перекрёстного плей-офф в КХЛ.
«Это будет наш первый опыт проведения плей-офф в подобном формате. Все клубы проголосовали за, и совет директоров одобрил. Лига развивается и делает всё, чтобы хоккей становился интереснее для зрителя.
Почему в КХЛ решились на такие изменения? Ну смотрите, серия СКА — ЦСКА в этом сезоне показала чемпионский уровень. Многие бы хотели видеть подобные серии в финале всего плей-офф. КХЛ теперь даёт возможность играть в финале всем сильнейшим командам вне зависимости от конференции. Лига растет, мы движемся вперёд», — цитирует Каменского Sport24.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что со следующего сезона со второго раунда Кубка Гагарина планируется проводить перекрёстный плей-офф.
- 13 апреля 2023
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