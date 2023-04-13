Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал определяющий фактор в финале «Ак Барс» — ЦСКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о финальной серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Я считаю, что соперники достойны друг друга, и не могу выделить одну из команд, которая действительно с преимуществом может победить. Обе команды очень системные, надёжно, терпеливо играют в обороне. У каждой есть лидеры, которые способны в одиночку решить исход матча.

Определяющим фактором будет игра в неравных составах, как проявят себя лидеры именно в плане индивидуального мастерства, физического и психологического напряжения. От того, как они сыграют, будет исход каждого матча и самой серии.

Что касается вратарской линии, то перед плей-офф говорили, что у ЦСКА слабые вратари, но Адам Рейдеборн показал свой высокий уровень, играл очень уверенно. Тимур Билялов также помогает своей команде побеждать. Нас ожидает классный финал, и хочется верить, что он не будет коротким», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

Напомним, первый матч финальной серии состоится в Казани 17 апреля. Вторая игра состоится 19 апреля. Матчи в Москве пройдут 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.