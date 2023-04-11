Удивились, что «Ак Барс» так легко зашёл в финал КХЛ? На самом деле это было неизбежно

4-1 — итоговый счёт серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» едва ли соответствует той стадии, на которой они встретились. Чисто математически финал Востока сложился для казанской команды легче, чем два предыдущих противостояния — с «Нефтехимиком» и «Адмиралом», а один из игроков «Ак Барса» подтвердил этот тезис и своими внутренними ощущениями. «Мне кажется, с «Адмиралом» по игре было тяжелее», — рассказал журналистам Станислав Галиев.

Если бойкие выскочки из Нижнекамска и Владивостока делали жизнь «барсов» максимально дискомфортной, то в борьбе с «Авангардом» именно казанский гранд диктовал условия. «Татнефть-Арене» не хватало баннера из бразильского флага — такой долгое время висел на нижних рядах стадиона в Уфе, намекая на известный футбольный девиз латиноамериканцев: «Вы забьёте нам сколько сможете. Мы — сколько захотим».

Вы скажете, что серия вышла небогатой на голы? Действительно, однажды соперники закончили матч с единственной шайбой, а в четырёх других случаях неизменно устраивались на 3:2. При этом «Ак Барс» добавлял ровно тогда, когда больше всего необходимо было добавлять. Казанцы могли «завалить» старт, но на финиш набегали со скоростью пикового Усэйна Болта. 10 из 12 голов в серии казанцы забили в третьем периоде или овертайме. Их столкновение с «ястребами» вполне могло закончиться и «баранкой». Главная команда Татарстана в трёх матчах из пяти отыгрывала два гола за последние 20 минут — только в одном такого скачка не хватило для ничьей в основное время.

Василий Демченко и Александр Радулов Фото: ХК «Ак Барс»

Но разве достижения «Ак Барса» несут за собой шлейф из удивления? Напротив: всё сложилось так, как и должно было сложиться. Летом, когда в условиях скудного рынка казанские менеджеры формировали дрим-тим, мы хватались за голову и спрашивали экспертов: есть ли смысл проводить турнир? Может, сразу отдать кубок «Ак Барсу»? Специалисты старались сдерживаться в оценках, призывали подождать и посмотреть, хотя большинство из них тоже видели в «барсах» самый высокий, почти неограниченный потенциал.

Тем более дико смотрелось первое же поражение казанцев в сезоне. На выезде они всухую уступили московскому «Динамо» (0:2). Игра команды (тогда ещё) Олега Знарка оставила ужасающее впечатление, но ещё сильнее лодку раскачала реакция действующих лиц и исполнителей. Знарок дал свойственную себе дерзкую пресс-конференцию; Вадим Шипачёв неожиданно сорвался на журналиста.

Время шло, «Ак Барс» всё не переходил на чемпионские рельсы, Знарок убеждал, что по мановению волшебной палочки ничего не происходит, что команда строится и обязательно построится. Тренер шёл на всевозможные эксперименты: месил звенья как колоду карт, сделал капитаном 21-летнего Илью Сафонова, а однажды ввёл Александра Радулова в неиграющий состав. Раздосадованный нападающий дал откровенное интервью «Чемпионату», поделившись искренним непониманием сути и смысла произошедшего.

Самые изощрённые попытки никак не помогали наладить процесс. Наиболее чувствительной и показательной проблемой оказалось слабое большинство — при суперзвёздном составе. Как результат «Ак Барс» выпадал из зоны плей-офф, а единственный списком, в котором находился высоко, был тот, где команды расположены в алфавитном порядке.

Позиции Знарка в «Ак Барсе» ослабевали день за днём, но боссы казанского клуба исчерпали свой лимит доверия к специалисту до дна. Олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 покинул пост лишь в начале декабря. В течение месяца командой рулил Юрий Бабенко, а Зинэтула Билялетдинов трудился в штабе молодого тренера в статусе ассистента. Ситуация выглядела экстравагантно, если не сказать комично: трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, седовласый корифей помогает молодому начинающему коучу. Под конец календарного года в штабе всё же произвели естественную рокировку и вернули Билялетдинову должность главного.

Намерения Зинэтулы Хайдяровича наслаждаться спокойной пенсией и синекурой в виде должности советника «Ак Барса» разрушились — впрочем, едва ли он пожалел об этом. Некоторые коллеги утверждали, что Билялетдинову чуть ли не противопоказаны перелёты, однако 68-летний мэтр выглядел свежее многих коллег. Показательно, как прежде строгий наставник общался с журналистами. На пресс-конференциях он смягчился и даже на самые глупые вопросы журналистов отвечал без раздражения, а на нейтральные часто реагировал с доброжелательной улыбкой.

Ладно, разве что на самые-самые глупые мог нахмурить брови и повысить голос.

С приходом Билялетдинова «все начали стараться», как говорил Артём Лукоянов. И если угасание клуба на старте сезона было медленным, тлеющим, то взлёт вышел стремительным. Тренер начал с поражения, но затем одержал пять побед подряд. За два месяца под его руководством казанцы уступили только в пяти (!) играх и с приличным запасом возглавили таблицу Восточной конференции.

«Проблема «Ак Барса» была не в игре. Проблема «Ак Барса» была в людях, — тренер «Стальных Лис» Николай Лемтюгов поставил очень точный диагноз. — Зинэтула Хайдярович пришёл и все шестерёночки составил так, как надо; с кем надо поговорил, кого надо успокоил — и всё у них наладилось. Естественно, наладил игру в обороне. Но опять же если в коллективе всё нормально и все вопросы закрыли, решили, то и хоккей идёт совсем другой. Мы понимаем, что состав «Ак Барса» совсем не на предпоследнее место в лиге. Поэтому их взлёт был делом времени. За полтора месяца они всё собрали, отсюда и результат».

Для прогресса у казанцев были все предпосылки. Сплав молодости и опыта в составе, технари и силовики, габаритные и тонкие защитники, стабильная вратарская бригада. Не хватало только объединяющего звена — которым и стал Билялетдинов.

Кажется, один только вид всеми признанного авторитета заставил игроков «Ак Барса» вытянуться по струнке. Наладил дисциплину, решил все внутренние противоречия — Билялетдинов не сделал ничего сверхъестественного. Но ничего сверхъестественного и не требовалось — в Казани всё было уже готово.

«Я всегда говорю искренне — то, что чувствую, то и говорю. Не стесняюсь говорить ребятам те слова, которые они хотят слышать. Это нормально, потому что они достойны того. Я не поднимаю им хвосты. Я знаю, что и как они делают», — в этих словах и заключается формула успеха нынешнего «Ак Барса». Маститый профессионал делает свою работу, и он точно знает, как её делать.

Зинэтула Билялетдинов Фото: ХК «Ак Барс»

На этом фоне глупо было бы ожидать от финала Востока иной развязки. В течение сезона «Авангард» прошёл через несколько периодов турбулентности. Омичи начали с 12-матчевого выездного турне, играли под началом неискушённого тренера-новичка Рябыкина. Тренерские перестановки стали экстренными мерами по спасению команды, а не взвешенным решением, как в Казани. Тонущий «Авангард» подхватил Михаил Кравец — специалист, ранее не выигравший в плей-офф ни одного матча.

Кравец получил в управление не только уставшую от длинного выезда, но и чрезвычайно разбалансированную команду. Пытаясь решить проблему с обороной после отъезда финских защитников, в «Авангард» пригласили, например, 36-летнего Антона Белова, а кроме того, дали второй шанс Виктору Сведбергу, списанному со счетов в ЦСКА. Мы все знаем, чем это закончилось: в решающем матче на казахстанца накатил приступ внезапной агрессии, в результате чего команда доигрывала в пять защитников.

Материалы по теме Видео Защитник «Авангарда» Сведберг удалён до конца матча за драку с Сафоновым

Очевидно, в Омске не могли быть уверенными во вратарях. Один из них — Станислав Галимов — «сломался» уже в первой половине турнира. Второй — Василий Демченко — не оставлял чувства надёжности. Разница между топ-6 и боттом-6 выглядела чудовищной ещё в регулярном чемпионате, но к концу плей-офф разрослась до настоящей пропасти. По ходу турнира разбирать груз накопившихся проблем было некому: осенью клуб со скандалом покинул генеральный менеджер Алексей Волков, а его сменщик – Рашид Хабибуллин – занял должность номинально. Под дедлайн он привёз из ЦСКА заскучавшего защитника Богдана Киселевича. Сделка оказалась настолько провальной, что плей-офф он досматривал из глухого запаса.

Михаил Кравец Фото: ХК «Авангард»

Многие поражены: как случилось, что на самом ответственном отрезке чемпионата сибиряки упустили два матча со счёта 2:0. Но ещё больше удивляет, что в противостоянии с таким «Ак Барсом» они до этого счёта добрались.