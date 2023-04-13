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В «Чикаго» прокомментировали уход Тэйвза из клуба

В «Чикаго» прокомментировали уход Тэйвза из клуба
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Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон прокомментировал последний матч форварда Джонатана Тэйвза за клуб с «Филадельфией Флайерз» (в ночь на 14 апреля в 3:30 мск).

«У меня было несколько бесед с Джонатаном на протяжении всего сезона. Мы обсуждали его будущее с «Блэкхоукс», и недавно у нас состоялся непростой разговор о том, что мы не будем переподписывать его в это межсезонье. Сегодня вечером состоится его последняя игра за «Чикаго».

Для нас было очень важно обеспечить достойные проводы Джонатана с нашими болельщиками. Он так много сделал для нашей команды, и, независимо от того, где он будет играть в будущем, мы рады, что наши фанаты получат шанс показать Тэйвзу, как много он для них значит», — приводит слова Дэвидсона официальный «твиттер» «Чикаго Блэкхоукс».

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