В «Чикаго» прокомментировали уход Тэйвза из клуба

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон прокомментировал последний матч форварда Джонатана Тэйвза за клуб с «Филадельфией Флайерз» (в ночь на 14 апреля в 3:30 мск).
«У меня было несколько бесед с Джонатаном на протяжении всего сезона. Мы обсуждали его будущее с «Блэкхоукс», и недавно у нас состоялся непростой разговор о том, что мы не будем переподписывать его в это межсезонье. Сегодня вечером состоится его последняя игра за «Чикаго».
Для нас было очень важно обеспечить достойные проводы Джонатана с нашими болельщиками. Он так много сделал для нашей команды, и, независимо от того, где он будет играть в будущем, мы рады, что наши фанаты получат шанс показать Тэйвзу, как много он для них значит», — приводит слова Дэвидсона официальный «твиттер» «Чикаго Блэкхоукс».
- 13 апреля 2023
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