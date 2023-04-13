Фетисов: Овечкин не стал менять позицию, это вызывает уважение даже у его врагов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ и о поддержке 37-летним хоккеистом движения Putin Team.
«Я считаю, что это будет самый великий рекорд в истории человечества, в истории мирового спорта. Конечно, есть всякие знаменательные моменты с теми рекордами человечества, которые у всех на слуху: 100-метровка, какие-то прыжки в высоту и так далее, связанные именно с возможностями человека. А здесь, как вы знаете, непомерная была ноша приблизиться. Саша, кстати, второй сейчас по забиваемости, по-моему, там порядка 70 голов осталось, чтобы побить этот рекорд.
Он представляет Putin Team, он один из тех, кто эту идею с самого начала поддержал, носит атрибутику этого проекта. Так что и страну [поддержал], и сегодняшнюю ситуацию, и советский, российский хоккей, и свою спортивную семью. Я могу сказать, что [он] не побоялся, не стал шарахаться, не стал менять свою позицию. Это вызывает дополнительное уважение даже у тех недоброжелателей и врагов, которые в этой ситуации у него появились. Так что он большой молодец. Моё уважение к нему бесконечно в этом плане», — приводит слова Фетисова RTVI.
Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 72 играх регулярного чемпионата. Российский нападающий забросил 42 шайбы и отдал 32 результативные передачи.
- 13 апреля 2023
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