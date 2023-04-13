Жамнов рассказал о драках между «Авангардом» и «Витязем» на заре существования КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов вспомнил о драках между «Авангардом» и «Витязем» на заре существования КХЛ. В то время специалист занимал должность генерального менеджера подмосковного клуба.

«Ожидал ли, что противостояние будет столь принципиальным и даже выльется в массовые драки в матчах между командами? Кто мог такое предсказать? Мы не считали «Авангард» таким уж принципиальным соперником. У них в тот момент играл Александр Свитов, игрок с именем, который тоже мог подраться. Для бойцов ведь главное — выхватить того игрока, который может подраться. Свитов молодец, он всегда защищал честь своего клуба, к нему относились с уважением.

Почему сейчас прошла эпоха тафгаев? Драки в принципе уходят из хоккея. Сейчас поменялись правила, хоккей стал быстрым. За последнее время вообще слово «тафгай» перестало использоваться. В наше время были, без этого никуда, это один из этапов в истории игры. Сейчас — акцент на хоккей», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

Напомним, 9 января 2010 года матч в Чехове между «Витязем» и «Авангардом» был остановлен на четвёртой минуте из-за массовой драки и нехватки игроков в составах команд после удалений. Участники «ледового побоища» в сумме заработали 691 минуту штрафа.