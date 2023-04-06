Жамнов: могу пообещать болельщикам «Спартака», что постараемся не расстраивать их

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о тренерском штабе красно-белых и пообещал болельщикам как можно больше игр в следующем сезоне.

«Как определимся, все узнают. Каких-либо сроков нет, я разговариваю с кандидатами, есть уже определённые договорённости, но мы пока их не озвучиваем. Будут новые имена (в тренерском штабе).

Могу пообещать болельщикам «Спартака», что постараемся не расстраивать их, чтобы команда как можно дольше играла сезон», — цитирует Жамнова «РИА Новости».

Напомним, по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ красно-белые не вышли в плей-офф, завершив регулярку на девятой позиции на Западе. «Спартак» записал на свой счёт 64 очка в 68 встречах, на четыре очка отстав от минского «Динамо», закончившего чемпионат на восьмой строчке.