Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Детройт»

Завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Брэндон Хагель, Брейден Пойнт (дважды) и Майки Эйссимонт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв записал в своё актив две результативные передачи.
По итогам регулярного чемпионата «Детройт» не попал в плей-офф НХЛ. «Тампа», в свою очередь, выступит в следующей стадии турнира.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш», который в финальной серии прошлого года обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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