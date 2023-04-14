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Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Детройт»

Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Детройт»
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Завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Брэндон Хагель, Брейден Пойнт (дважды) и Майки Эйссимонт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв записал в своё актив две результативные передачи.

По итогам регулярного чемпионата «Детройт» не попал в плей-офф НХЛ. «Тампа», в свою очередь, выступит в следующей стадии турнира.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш», который в финальной серии прошлого года обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Киллорн (Чирелли, Колтон) – 07:49 (5x5)   2:0 Хагель (Пойнт, Киллорн) – 47:27 (5x5)   3:0 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 50:47 (5x4)   4:0 Пойнт (Хагель, Сергачёв) – 55:59 (en)   5:0 Эйссимонт (Колтон) – 59:50 (5x5)
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