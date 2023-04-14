Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Детройт»

Завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Брэндон Хагель, Брейден Пойнт (дважды) и Майки Эйссимонт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв записал в своё актив две результативные передачи.

По итогам регулярного чемпионата «Детройт» не попал в плей-офф НХЛ. «Тампа», в свою очередь, выступит в следующей стадии турнира.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш», который в финальной серии прошлого года обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».