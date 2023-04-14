«Каролина» обыграла «Флориду» в НХЛ

В Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 6:4 (1:0, 1:0, 4:4).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте — отличился Брент Бёрнс, выведя «Каролину» вперёд. На старте второго периода усилиями Еспери Котканиеми «Харрикейнз» удвоили преимущество в счёте. На 42-й минуте игрового времени Александр Барков сократил отставание «Флориды» в счёте, а на 44-й минуте Райан Ломберг сравнял счёт в матче.

После этого в ворота «Пантерз» влетели три шайбы — отличились Брент Бёрнс, оформивший дубль, Йеспер Фаст и Шейн Гостисбер. «Флорида» была близка к тому, чтобы отыграться благодаря голам Энтони Дюклера и Картера Вераге. Однако точку в матче поставила «Каролина» — голом в пустые ворота отметился Себастьян Ахо. Итоговый счёт — 6:4 в пользу гостей льда.