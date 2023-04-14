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«Каролина» обыграла «Флориду» в НХЛ

«Каролина» обыграла «Флориду» в НХЛ
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В Санрайзе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 6:4 (1:0, 1:0, 4:4).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте — отличился Брент Бёрнс, выведя «Каролину» вперёд. На старте второго периода усилиями Еспери Котканиеми «Харрикейнз» удвоили преимущество в счёте. На 42-й минуте игрового времени Александр Барков сократил отставание «Флориды» в счёте, а на 44-й минуте Райан Ломберг сравнял счёт в матче.

После этого в ворота «Пантерз» влетели три шайбы — отличились Брент Бёрнс, оформивший дубль, Йеспер Фаст и Шейн Гостисбер. «Флорида» была близка к тому, чтобы отыграться благодаря голам Энтони Дюклера и Картера Вераге. Однако точку в матче поставила «Каролина» — голом в пустые ворота отметился Себастьян Ахо. Итоговый счёт — 6:4 в пользу гостей льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Ахо, Джарвис) – 08:21 (5x5)   0:2 Котканиеми – 21:12 (5x5)   1:2 Барков (Райнхарт, Гудас) – 41:14 (5x5)   2:2 Ломберг (Гудас) – 43:33 (5x5)   2:3 Бёрнс (Друри) – 46:07 (5x5)   2:4 Фаст (Стаал, Гостисбер) – 46:28 (5x5)   2:5 Гостисбер – 57:20 (en)   3:5 Дюклер (Стаал, Гудас) – 57:58 (5x5)   4:5 Вераге (Ткачук) – 58:36 (6x5)   4:6 Ахо (Джарвис) – 59:00 (en)
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