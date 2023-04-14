Макдэвид набрал 153 очка за регулярный чемпионат НХЛ. Это 15-й результат в истории лиги

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах. Это 15-й результат в истории НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Капитан «нефтяников» отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», что позволило ему набрать 153-е очко в нынешнем сезоне. Благодаря этому Макдэвид потеснил Фила Эспозито (152 в сезоне-1970/1971) с 15-й строчки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ в рамках одного сезона. Больше нападающего «Эдмонтона» набирали лишь три игрока — Уэйн Гретцки (с первого по 11-е место), Марио Лемье (12-й и 13-й результаты), а также Стив Айзерман (14-й).
Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, в сезоне-1985/1986 записавшему на свой счёт 215 баллов.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.
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