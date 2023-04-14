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Макдэвид набрал 153 очка за регулярный чемпионат НХЛ. Это 15-й результат в истории лиги

Макдэвид набрал 153 очка за регулярный чемпионат НХЛ. Это 15-й результат в истории лиги
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид завершил регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка в 82 матчах. Это 15-й результат в истории НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Янмарк (Экхольм, Скиннер) – 04:15 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 06:56 (5x4)   2:1 Грегор (Бордело, Лоренц) – 09:44 (5x5)   3:1 Бушар (Драйзайтль, Ямамото) – 25:02 (5x5)   4:1 Янмарк (Райан) – 34:03 (4x5)   4:2 Лоренц (Гертл, Петерсон) – 38:48 (5x4)   5:2 Кейн (Драйзайтль, Сеси) – 55:55 (5x5)

Капитан «нефтяников» отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», что позволило ему набрать 153-е очко в нынешнем сезоне. Благодаря этому Макдэвид потеснил Фила Эспозито (152 в сезоне-1970/1971) с 15-й строчки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ в рамках одного сезона. Больше нападающего «Эдмонтона» набирали лишь три игрока — Уэйн Гретцки (с первого по 11-е место), Марио Лемье (12-й и 13-й результаты), а также Стив Айзерман (14-й).

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, в сезоне-1985/1986 записавшему на свой счёт 215 баллов.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

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