Макдэвид не сумел повторить рекорд Овечкина по голам за сезон НХЛ в XXI веке

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не смог отличиться голом в последнем матче регулярки. Канадец завершил регулярный чемпионат с 64 шайбами.

Таким образом, Макдэвид не сумел повторить рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам за один регулярный чемпионат НХЛ в XXI веке. Российский хоккеист в сезоне-2007/08 забросил 65 шайб.

Коннор Макдэвид набрал 153 (64+89) очка в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Эдмонтон» стал участником плей-офф НХЛ от Западной конференции.