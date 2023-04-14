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«Вашингтон» занял 13-е место в Восточной конференции. Отрыв от зоны плей-офф — 12 очков

«Вашингтон Кэпиталз» занял 13-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 баллов. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).

В Столичном дивизионе «Кэпиталз» заняли лишь шестое из восьми мест. В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.

Напомним, ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.