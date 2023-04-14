«Вашингтон» занял 13-е место в Восточной конференции. Отрыв от зоны плей-офф — 12 очков
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«Вашингтон Кэпиталз» занял 13-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Снивли (Милано) – 04:36 (5x5) 2:0 Сандин (Бекстрём, Овечкин) – 05:59 (5x5) 3:0 Смит – 10:18 (5x5) 3:1 Хаула (Шарангович, Хьюз) – 17:06 (5x5) 4:1 Уилсон (Дженсен, Строум) – 21:05 (5x5) 4:2 Вуд (Татар, Мерсер) – 38:36 (5x4) 4:3 Хаула (Братт, Хьюз) – 43:17 (5x5) 4:4 Хэмилтон (Сиверсон, Боквист) – 52:23 (5x5) 4:5 Хьюз (Хьюз, Хишир) – 64:33 (3x3)
«Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 баллов. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).
В Столичном дивизионе «Кэпиталз» заняли лишь шестое из восьми мест. В сводной таблице НХЛ «Вашингтон» расположился на 25-й позиции из 32.
Напомним, ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
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