Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет

«Эдмонтон» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет, сообщает StatsCentre. «Нефтяники» показали лучший процент реализованного большинства в рамках одного регулярного чемпионата.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Янмарк (Экхольм, Скиннер) – 04:15 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 06:56 (5x4)   2:1 Грегор (Бордело, Лоренц) – 09:44 (5x5)   3:1 Бушар (Драйзайтль, Ямамото) – 25:02 (5x5)   4:1 Янмарк (Райан) – 34:03 (4x5)   4:2 Лоренц (Гертл, Петерсон) – 38:48 (5x4)   5:2 Кейн (Драйзайтль, Сеси) – 55:55 (5x5)

В заключительном матче сезона-2022/2023 с «Сан-Хосе Шаркс» «Эдмонтон» забросил шайбу при игре «5х4». Благодаря этому «Ойлерз» завершили чемпионат с 89 голами в большинстве при 275 попытках. Это 32,4% реализации. Предыдущий рекорд (31,9%), установленный в сезоне-1977/1978, принадлежал «Монреаль Канадиенс».

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

Материалы по теме
Макдэвид набрал 153 очка за регулярный чемпионат НХЛ. Это 15-й результат в истории лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023