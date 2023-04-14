«Эдмонтон» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет
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«Эдмонтон Ойлерз» побил рекорд НХЛ, державшийся 45 лет, сообщает StatsCentre. «Нефтяники» показали лучший процент реализованного большинства в рамках одного регулярного чемпионата.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Янмарк (Экхольм, Скиннер) – 04:15 (5x5) 2:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 06:56 (5x4) 2:1 Грегор (Бордело, Лоренц) – 09:44 (5x5) 3:1 Бушар (Драйзайтль, Ямамото) – 25:02 (5x5) 4:1 Янмарк (Райан) – 34:03 (4x5) 4:2 Лоренц (Гертл, Петерсон) – 38:48 (5x4) 5:2 Кейн (Драйзайтль, Сеси) – 55:55 (5x5)
В заключительном матче сезона-2022/2023 с «Сан-Хосе Шаркс» «Эдмонтон» забросил шайбу при игре «5х4». Благодаря этому «Ойлерз» завершили чемпионат с 89 голами в большинстве при 275 попытках. Это 32,4% реализации. Предыдущий рекорд (31,9%), установленный в сезоне-1977/1978, принадлежал «Монреаль Канадиенс».
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:2 одержали хозяева.
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