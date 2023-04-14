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Овечкин, Капризов и Кузьменко стали лучшими снайперами своих команд в регулярке НХЛ

Сразу три российских хоккеиста стали лучшими снайперами своих команд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 42 шайбы в 73 встречах. Капитан «столичных» опередил ближайшего преследователя, форварда Дилана Строума на 19 голов. Канадец отличился 23 раза в 81 матче.

Форвард Кирилл Капризов стал лучшим снайпером «Миннесоты Уайлд». Нападающий забросил 40 шайб в 67 встречах и на девять голов опередил Мэтта Болди (31). Американец провёл на 14 матчей больше.

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко разделил первое место в команде с Элиасом Петтерссоном. Оба хоккеиста отличились по 39 раз, однако россиянин сыграл на одну встречу больше (81 против 80).

Отметим, что Павел Бучневич стал вторым снайпером «Сент-Луис Блюз». Нападающий забил 26 голов в 63 матчах. Россиянин уступил только Джордану Кайру (37 шайб в 79 встречах).