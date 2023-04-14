Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с 75+ очками для крайних форвардов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл 12-й сезон в НХЛ с 75+ очками. Капитан «столичных» вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги по этому показателю среди вингеров, отмечает StatsCentre в «Твиттере».
Овечкин отдал результативную передачу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Это очко стало для него 75-м (42+33) в нынешнем чемпионате. Благодаря этому нападающий сравнялся с легендами НХЛ Яромиром Ягром и Яри Курри, выйдя на второе место в истории НХЛ по количеству сезонов с 75+ очками для крайних форвардов. Больше таких чемпионатов провёл лишь Горди Хоу (14).
Напомним, ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
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