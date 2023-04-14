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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с 75+ очками для крайних форвардов

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сезонам с 75+ очками для крайних форвардов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл 12-й сезон в НХЛ с 75+ очками. Капитан «столичных» вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги по этому показателю среди вингеров, отмечает StatsCentre в «Твиттере».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Снивли (Милано) – 04:36 (5x5)   2:0 Сандин (Бекстрём, Овечкин) – 05:59 (5x5)   3:0 Смит – 10:18 (5x5)   3:1 Хаула (Шарангович, Хьюз) – 17:06 (5x5)   4:1 Уилсон (Дженсен, Строум) – 21:05 (5x5)   4:2 Вуд (Татар, Мерсер) – 38:36 (5x4)   4:3 Хаула (Братт, Хьюз) – 43:17 (5x5)   4:4 Хэмилтон (Сиверсон, Боквист) – 52:23 (5x5)   4:5 Хьюз (Хьюз, Хишир) – 64:33 (3x3)

Овечкин отдал результативную передачу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Это очко стало для него 75-м (42+33) в нынешнем чемпионате. Благодаря этому нападающий сравнялся с легендами НХЛ Яромиром Ягром и Яри Курри, выйдя на второе место в истории НХЛ по количеству сезонов с 75+ очками для крайних форвардов. Больше таких чемпионатов провёл лишь Горди Хоу (14).

Напомним, ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

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