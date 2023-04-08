Эвасон: Капризов забивает голы, но он не забивает все голы. «Миннесота» — это команда

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о травме форварда Йоэля Эрикссона Эка и сравнил эту ситуацию с повреждением Кирилла Капризова.

«Он играет важную роль в нашем хоккейном клубе. Но, знаете, мы ничего не можем с этим поделать. Это просто произошло. Мы надеемся, что он вернётся пораньше. Другие люди, все мы, должны активизироваться.

«Миннесота Уайлд» — это команда, верно? Это не отдельный игрок. То же самое было, когда Кирилл вылетел: «Ну и как вы собираетесь забивать?» Что ж, «Миннесота» забивает голы. Кирилл, да, он забивает голы, само собой, но он не забивает все голы. И Эк делает не всё. У нас много парней, которые убивают меньшинство. У нас много людей, которые выигрывают вбрасывания. У нас есть много людей, которые играют перед воротами. Мы ожидаем, что все просто активизируются в подобных ситуациях. Это не отличается от травмы любого другого игрока», — приводит слова Эвасона The Athletic.