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Кузнецов, Панарин и Кучеров стали лучшими ассистентами своих клубов в сезоне НХЛ

Кузнецов, Панарин и Кучеров стали лучшими ассистентами своих клубов в сезоне НХЛ
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Три российских игрока стали лучшими ассистентами своих клубов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, проведя 81 матч, отдал 43 результативные передачи. Форвард лишь на один пас опередил Дилана Строума. Канадец сделал 42 ассиста в 81 встрече.

Артемий Панарин стал лучшим ассистентом «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий принял участие в 82 матчах и отдал 63 результативные передачи. Россиянин на три ассиста опередил защитника Адама Фокса, также отыгравшего все встречи.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал 83 результативных передачи в 82 матчах и стал лучшим ассистентом клуба. Примечательно, что вторым по этому показателю стал российский защитник Михаил Сергачёв, сделавший 54 голевых паса в 79 матчах.

Отметим, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин уступил лишь Сидни Кросби по количеству передач за «пингвинов». Россиянин отдал 55 ассистов в 82 встречах, у канадца — 60 пасов.

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