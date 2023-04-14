Кузнецов, Панарин и Кучеров стали лучшими ассистентами своих клубов в сезоне НХЛ

Три российских игрока стали лучшими ассистентами своих клубов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, проведя 81 матч, отдал 43 результативные передачи. Форвард лишь на один пас опередил Дилана Строума. Канадец сделал 42 ассиста в 81 встрече.
Артемий Панарин стал лучшим ассистентом «Нью-Йорк Рейнджерс». Нападающий принял участие в 82 матчах и отдал 63 результативные передачи. Россиянин на три ассиста опередил защитника Адама Фокса, также отыгравшего все встречи.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал 83 результативных передачи в 82 матчах и стал лучшим ассистентом клуба. Примечательно, что вторым по этому показателю стал российский защитник Михаил Сергачёв, сделавший 54 голевых паса в 79 матчах.
Отметим, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин уступил лишь Сидни Кросби по количеству передач за «пингвинов». Россиянин отдал 55 ассистов в 82 встречах, у канадца — 60 пасов.
- 14 апреля 2023
-
13:35
-
13:14
-
12:55
-
12:34
-
12:20
-
12:10
-
11:46
-
11:27
-
11:05
-
10:57
-
10:40
-
10:29
-
10:16
-
10:15
-
10:03
-
09:50
-
09:47
-
09:47
-
09:33
-
09:18
-
09:03
-
08:52
-
08:38
-
08:30
-
08:15
-
07:52
-
07:46
-
07:43
-
07:39
-
07:20
-
07:11
-
07:05
-
06:59
-
06:53
-
06:24