Евгений Кузнецов прокомментировал рекордно низкий процент бросков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал ход сезона. Кроме того, форвард поделился мыслями о рекордно низком проценте бросков за карьеру в НХЛ.

«Оценить мой текущий сезон? Мы поговорим об этом после того, как сезон закончится. Мы всё ещё прогрессируем, всё ещё тренируемся и всё ещё пытаемся оставаться полностью здоровыми, так что это непросто.

Что имею в виду? Каждый игрок получает травму. Это нелегко. Я не знаю ни одного игрока, который был бы полностью здоров весь год. Это нормально, мелочи… одна за другой. Ничего серьёзного.

Мой процент бросков упал до рекордно низкого уровня в 7,5% с 11,5% в предыдущие два сезона? Не знаю (пожимает плечами). Я не знаю. Как уже сказал, будет время обсудить весь сезон после его окончания. Я по-прежнему сосредоточен и стараюсь делать как можно больше каждый день, чтобы помочь команде побеждать и играть лучше», — приводит слова Кузнецова The Athletic.

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