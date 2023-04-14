Нападающий «Нэшвилла» забил потрясающий гол из-под ног в овертайме матча с «Миннесотой»

Финский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Юусо Пярссинен забросил потрясающую шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Миннесотой Уайлд».
На третьей минуте дополнительного времени во время позиционной атаки 22-летний форвард проехал мимо защитников и получил передачу от партнёра. Пярссинен сблизился с голкипером Филипом Густавссоном и, убрав клюшку между ног, забросил шайбу в ворота. Этот гол из-под ног стал победным для «Нэшвилла».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
- 14 апреля 2023
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