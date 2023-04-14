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Брейден Пойнт стал третьим игроком в истории «Тампы», забившим 50+ голов за сезон

Брейден Пойнт стал третьим игроком в истории «Тампы», забившим 50+ голов за сезон
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Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт стал третьим игроком в истории клуба, забившим 50+ голов за сезон, сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Киллорн (Чирелли, Колтон) – 07:49 (5x5)   2:0 Хагель (Пойнт, Киллорн) – 47:27 (5x5)   3:0 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 50:47 (5x4)   4:0 Пойнт (Хагель, Сергачёв) – 55:59 (en)   5:0 Эйссимонт (Колтон) – 59:50 (5x5)

27-летний форвард оформил дубль в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» и довёл свой снайперский счёт до 51 шайбы в нынешнем сезоне. Пойнт стал третьим игроком в истории «Тампы» после Стивена Стэмкоса и Венсана Лекавалье, забившим 50+ голов за одну регулярку. Лекавалье стал первым таким хоккеистом в стане «молний», забросив 52 шайбы в сезоне-2006/2007. Стэмкос дважды доходил до этой отметки (51 в сезоне-2009/2010, 60 в сезоне-2011/2012).

Напомним, ранее завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

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