Брейден Пойнт стал третьим игроком в истории «Тампы», забившим 50+ голов за сезон

Канадский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт стал третьим игроком в истории клуба, забившим 50+ голов за сезон, сообщает пресс-служба НХЛ.
27-летний форвард оформил дубль в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» и довёл свой снайперский счёт до 51 шайбы в нынешнем сезоне. Пойнт стал третьим игроком в истории «Тампы» после Стивена Стэмкоса и Венсана Лекавалье, забившим 50+ голов за одну регулярку. Лекавалье стал первым таким хоккеистом в стане «молний», забросив 52 шайбы в сезоне-2006/2007. Стэмкос дважды доходил до этой отметки (51 в сезоне-2009/2010, 60 в сезоне-2011/2012).
Напомним, ранее завершился заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.
- 14 апреля 2023
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