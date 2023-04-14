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Овечкин подарил свой игровой свитер юному болельщику перед матчем с «Нью-Джерси»

Овечкин подарил свой игровой свитер юному болельщику перед матчем с «Нью-Джерси»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок очень юному болельщику команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз».

Форвард прямо на льду встретился с мужчиной с маленьким ребёнком. Овечкин подарил им игровой свитер со своей фамилией, после чего сфотографировался с ними.

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Напомним, ранее завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4. Российский капитан «столичных» в этом матче отдал результативную передачу при показателе полезности «-2».

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