Макдэвид повторил уникальное достижение Овечкина в новейшей истории НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид повторил уникальное достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новейшей истории НХЛ. Капитан «нефтяников» стал первым игроком после россиянина, сумевшим выиграть гонку снайперов и бомбардиров в одном сезоне.

Макдэвид завершил регулярный чемпионат-2022/2023 с 61 голом и 153 очками, став лучшим в лиге по этим показателям. В последний раз именно Овечкин сумел выиграть гонку снайперов и бомбардиров в одном сезоне НХЛ. Российский нападающий сделал это в 2008 году. В новейшей истории Национальной хоккейной лиги, отсчитываемой после локаута 2004-2005 годов, только Овечкину покорялось такое достижение.

Отметим, что в XXI веке ещё один хоккеист сумел выиграть гонку снайперов и бомбардиров в рамках одного чемпионата — Джером Игинла в 2002 году.

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