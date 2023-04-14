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«Плохо, что «Вашингтон» не попал в плей-офф». Каменский оценил сезон Александра Овечкина

«Плохо, что «Вашингтон» не попал в плей-офф». Каменский оценил сезон Александра Овечкина
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Обладатель Кубка Стэнли, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил итоги сезона для 37-летнего нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Капитан «столичных» стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. Тем не менее «Вашингтон» не попал в плей-офф — впервые за девять лет.

«Овечкин провёл сезон стабильно, играл на том же высоком уровне. Проявил себя как лидер и капитан «Вашингтона». Естественно, плохо, что команда не попала в плей-офф, но сейчас в ней идёт процесс перезагрузки. Считаю, что лично Александр провёл хороший сезон. Только травмы немного побеспокоили в конце.

Сколько ещё лет отыграет Овечкин на таком же уровне, зависит только от него. Он профессионал и знает состояние своего тела лучше нас. Доказывать Александру ничего не нужно. Он выдающийся талант и легенда хоккея. Сколько захочет, столько и отыграет», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Напомним, Овечкин завершил чемпионат с 42 шайбами и 33 результативными передачами. За 73 встречи россиянин набрал 75 очков при общем показателе полезности «-16».

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